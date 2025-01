Napadol manželku a zabarikádoval sa v dome: Vlastní viacero zbraní

Potônske Lúky 25. januára (TASR) - Policajti zasahujú v obci Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda, kde sa mal 50-ročný muž zabarikádovať v dome. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.



Ako uviedla, podľa prvotných zistení mal muž neoprávnene vniknúť do cudzieho obydlia a tam fyzicky napadnúť svoju manželku. Následne sa zabarikádoval vo svojom dome.



Muž na výzvy polície nereagoval, preto boli na miesto privolaní policajní vyjednávači. "Vzhľadom na to, že by mal byť vlastníkom viacerých zbraní, krajský riaditeľ rozhodol aj o nasadení zásahovej jednotky, takzvaných kukláčov. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní," doplnila polícia.