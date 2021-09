Muž sa žene vyhrážal, že ju porúbe, poleje benzínom a zapáli

Ladomirov 2. septembra (TASR) – Polícia v Snine rieši prípad nebezpečného vyhrážania. K incidentu malo dôjsť v utorok 31. augusta v jednom z rodinných domov v obci Ladomirov. Muž sa v ňom žene vyhrážal, že ju zabije, poleje benzínom a zapáli, informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"V kuchyni domu muž vulgárne nadával staršej žene a potom ju aj fyzicky napadol. Udieral ju a kopal. Napadnutá žena chcela z domu utiecť, no nepodarilo sa jej to. Muž sa žene opakovane vyhrážal, že ju zabije, porúbe, poleje benzínom a zapáli," uviedla s tým, že agresívneho muža policajti zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.



Ak sa obvinenému mužovi vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.