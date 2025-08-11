Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muž si poranil nohu počas zberu lesných plodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Poranený muž sa spolu s kamarátom nachádzal v oblasti Veterné neďaleko žltého turisticky značeného chodníka, ktorý vedie z Vidlice do Bystričky.

Autor TASR
Martin 11. augusta (TASR) - Počas zberu lesných plodov v oblasti Martinských holí si v pondelok ráno 34-ročný muž spôsobil krvácavé poranenie dolnej končatiny. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.

Poranený muž sa spolu s kamarátom nachádzal v oblasti Veterné neďaleko žltého turisticky značeného chodníka, ktorý vedie z Vidlice do Bystričky. Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach.

„Po príchode horskí záchranári pacienta vyšetrili a ošetrili. Následne ho sprevádzali k vysielaču na Veľkej lúke, odkiaľ bol terénnym vozidlom HZS odvezený na údolné parkovisko. Na odporúčané ošetrenie do nemocničného zariadenia ďalej pokračoval na vlastnú žiadosť v sprievode kamaráta,“ doplnili z HZS.

