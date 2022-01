CHCEL SA OTRÁVIŤ: Muž si v byte pustil plyn, ohrozil celú bytovku

Levice 12. januára (TASR) – Polícia v Leviciach zasahovala pri záchrane 37-ročného muža, ktorý sa pokúsil o samovraždu. Muž si v byte na Nejedlého ulici pustil plyn, ktorý zamoril aj spoločné priestory, čím došlo k všeobecnému ohrozeniu, informovala polícia.



Muž si z kuchyne z plynového sporáka vyviedol plynovú hadicu do svojej izby a pustil plyn v úmysle spáchať samovraždu udusením. Pustený plyn sa dostal až do spoločných priestorov bytovky, kde ho zaznamenal senzor napojený na distribútora plynu. „K výbuchu alebo inému závažnému následku nedošlo. Evakuácia bytovky nebola potrebná a nikto sa nezranil,“ potvrdila polícia. Podozrivý muž je pri vedomí, nie je v ohrození života a bol prevezený do nemocnice v Leviciach.