MUŽ SI VYPOČUL VERDIKT: Doma mal preparáty chránených živočíchov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prípade takéhoto konania hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až do výšky päť rokov.

Autor TASR
Dunajská Streda 11. decembra (TASR) - Okresný súd Dunajská Streda uznal za vinného 53-ročného muža z obce Baloň (okres Dunajská Streda) z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Súd mu uložil peňažný trest vo výške 2000 eur a trest prepadnutia vecí. U odsúdeného našli počas domovej prehliadky viaceré neživé preparáty chránených živočíchov. Odsúdený nedokázal preukázať legálny pôvod ani oprávnené nadobudnutie týchto exemplárov, čím porušil zákon upravujúci ich obchod a držbu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Spoločenská hodnota zaistených exemplárov bola stanovená na 47.000 eur. Súd zároveň rozhodol o prepadnutí všetkých zaistených preparátov v prospech štátu,“ priblížila Vilhanová.

Polícia upozorňuje občanov, že akékoľvek nakladanie s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je podmienené povoleniami a rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov. V prípade takéhoto konania hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až do výšky päť rokov.
