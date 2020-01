Muž škrtil svoju 87-ročnú matku, obvinili ho z týrania

Trebišov 28. januára (TASR) – Zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby obvinil vyšetrovateľ trebišovskej kriminálnej polície 55-ročného Jána z okresu Trebišov. Mal sa ho dopustiť tým, že sa svojej 87-ročnej matke opakovane vyhrážal zabitím a následne ju i škrtil. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Ako uviedla, obvinený mal v nepravidelných intervaloch, najmä v čase, keď bol pod vplyvom alkoholu, na svoju matku slovne útočiť, vyvolávať hádky, verbálne ju ponižovať a vulgárne ju urážať. Polícia sa prípadom začala zaoberať minulý týždeň, keď ju o to 87-ročná žena požiadala.



"V stredu 22. januára sa matke v rodinnom dome, v ktorom spoločne bývali, opakovane vyhrážal zabitím, čo sa škrtením snažil aj urobiť. Našťastie pre starenku v tej chvíli zazvonil telefón a syn od svojho konania upustil. Dôchodkyňa následne vyšla pred dom, kde stretla susedu. Keď na jej tele spozorovala krv a škrabance, starenka sa jej priznala, že ju chcel syn zabiť a že to nebolo prvýkrát, keď medzi nimi došlo ku konfliktu," opísala Ivanová s tým, že podľa predbežného vyjadrenia lekárov si povrchové poranenia ženy vyžiadajú liečenie s dobou trvania siedmich dní.



Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu nekonkretizovala názov obce. Apeluje však na všetkých, ktorí žijú v susedstve so staršími ľuďmi, aby dohliadali na vzájomnú bezpečnosť.