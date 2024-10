MUŽ SO ZBRAŇOU: Mal počas osláv vstúpiť do chráneného priestoru

Bratislava 28. októbra (TASR) - Počas osláv na Dukle, ktoré sa konali 6. októbra, vstupoval do chráneného priestoru 76-ročný muž so zbraňou. Bol však držiteľom zbrojného preukazu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Na oslavách sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia štátu.



"Lustráciou bolo zistené, že muž je držiteľom zbrojného preukazu a je aj vlastníkom predmetnej zbrane, no nemal pri sebe potrebné doklady. Vstup nebol mužovi umožnený, bol zaistený z dôvodu podozrenia zo spáchania priestupku na úseku zbraní a streliva," priblížila hovorkyňa s tým, že po vykonaní potrebných úkonov bol prepustený na slobodu.



Na prípad upozornil denník Štandard, v ktorom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) spomínal človeka s nabitou zbraňou na oslavách 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle. Mal ho pritom nenávidieť vzhľadom na jeho postoje k Ukrajine.