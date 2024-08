MUŽ SO ZBRAŇOU NA JARMOKU: Zasahoval ochrankár ministra vnútra

Stropkov 3. augusta (TASR) - Proti mužovi so zbraňou v ruke na stropkovskom jarmoku, kde sa vtedy nachádzal minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, zasiahol jeho ochrankár. Napokon sa ukázalo, že išlo o atrapu pištole. Pre TASR to potvrdili hovorca rezortu vnútra Matej Neumann a polícia. Na prípad upozornili Plus sedem dní a noviny.sk.



"V piatok (2. 8.) pred 19.00 h počas konania jarmoku v meste Stropkov príslušník Policajného zboru vykonávajúci ochranu ministra vnútra použil donucovacie prostriedky voči osobe, ktorú vyhodnotil ako potenciálnu hrozbu, keďže mala v ruke zbraň," uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Podľa Neumanna zásah ochrankára voči osobe bol promptný a ukázalo sa, že išlo o atrapu zbrane.



Polícia podľa nej na prípade intenzívne pracuje a preveruje všetky okolnosti incidentu. "V prípade je začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia z trestného činu nebezpečného vyhrážania," doplnila Ligdayová.