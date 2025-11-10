< sekcia Regióny
OPITÝ VODIČ: Mal tiež zákaz viesť motorové vozidlá
Incident sa stal pri Šali.
Autor TASR
Nitra 10. novembra (TASR) - S tromi promile alkoholu sa počas víkendu rozhodol šoférovať auto vodič v Močenku v okrese Šaľa. Svojou jazdou upútal pozornosť policajtov, ktorí si všimli vozidlo Mazda 5 jazdiace po ceste zo strany na stranu. Počas kontroly zistili, že 38-ročný vodič má okrem alkoholu v dychu aj zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlá do decembra tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
V Komárne spôsobila 28-ročná vodička auta Škoda Rapid dopravnú nehodu. Narazila do zaparkovaného vozidla taxislužby, ktoré v dôsledku nárazu odhodilo a poškodilo aj ďalšie vozidlo značky Volkswagen. Dychovou skúškou policajti namerali vodičke 2,56 promile alkoholu.
Opitý si sadol za volant aj 20-ročný vodič vozidla Škoda Superb. Počas kontroly v Šuranoch nafúkal 2,13 promile alkoholu. V Leviciach sa 47-ročný vodič vozidla Mazda 5 odmietol podrobiť kontrole na zistenie alkoholu v dychu.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
