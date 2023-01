Muž spadol do priestoru koľajiska; zrážku s vlakom neprežil

Margecany 8. januára (TASR) - Tridsaťsedemročný muž prišiel o život na železničnej stanici v Margecanoch. Čech spadol do priestoru koľajiska a následne ho zachytil vlak prichádzajúci v smere na Žilinu.



Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že presná príčina pádu je predmetom ďalšieho vyšetrovania.



K tragickej udalosti došlo v sobotu (7. 1.) okolo 22.45 h. "Muža na mieste ošetrovala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Žiaľ, aj napriek ich snahe po niekoľkých minútach zraneniam, ktoré pri zrážke s vlakom utrpel, podľahol," uviedla.



To, či nebohý bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, budú zisťovať pri pitve. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.