NEŠŤASTIE: Muž spadol v Tatrách z výšky 40 metrov

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) – Pomoc záchranárov potreboval v nedeľu dopoludnia 47-ročný Čech, ktorý pri zostupe Batizovským žľabom spadol z výšky približne 40 metrov. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, postupoval neistený, bez kompletnej horolezeckej výzbroje a mimo zostupovej trasy. Leteckí záchranári ho transportovali do popradskej nemocnice.



„Muž utrpel pádom poranenia hlavy a mnohopočetné odreniny. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby VZZS z Popradu, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vzala na palubu horského záchranára. Po prílete do oblasti bol pri pacientovi vysadený záchranár HZS spoločne s lekárom,“ uvádza HZS s tým, že po ošetrení ho pomocou leteckej techniky evakuovali z exponovaného terénu. Po medzipristátí pri Batizovskom plese ho preložili na palubu vrtuľníka a po vysadení horského záchranára na heliporte v Starom Smokovci pacienta letecky dopravili do nemocnie.



Horskí záchranári upozorňujú návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali pokyny a odporúčania HZS. Pripomínajú, že výstup na Gerlachovský štít svojím charakterom a náročnosťou vyžaduje použitie horolezeckej techniky, zabezpečovacích pomôcok, komplex vedomostí a zručností, aj výbornú znalosť terénu za akýchkoľvek podmienok. „To má veľký vplyv nielen na plánovanú túru, ale najmä na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v takomto teréne,“ dodávajú. Pokiaľ osoba nedisponuje patričnými vedomosťami a zručnosťami, odporúčajú využiť služby horského vodcu.