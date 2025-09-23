< sekcia Regióny
Opitý vzal dcéru na bicykel: 3-ročné dievčatko po páde hospitalizovali
Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zlatná na Ostrove 23. septembra (TASR) - Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Záchranársky vrtuľník previezol zranené dieťa do nemocnice v Bratislave, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Cyklista viedol bicykel s detskou sedačkou, v ktorej sedela jeho dcéra. Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zaseknutiu predného kolesa, čím došlo k pádu idúceho horského bicykla, skonštatovala polícia.
Dychová skúška 49-ročného cyklistu mala pozitívny výsledok. V dychu mu bolo nameraných 1,23 promile alkoholu. Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
Cyklista viedol bicykel s detskou sedačkou, v ktorej sedela jeho dcéra. Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zaseknutiu predného kolesa, čím došlo k pádu idúceho horského bicykla, skonštatovala polícia.
Dychová skúška 49-ročného cyklistu mala pozitívny výsledok. V dychu mu bolo nameraných 1,23 promile alkoholu. Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.