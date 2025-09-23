Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý vzal dcéru na bicykel: 3-ročné dievčatko po páde hospitalizovali

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Autor TASR
Zlatná na Ostrove 23. septembra (TASR) - Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Záchranársky vrtuľník previezol zranené dieťa do nemocnice v Bratislave, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Cyklista viedol bicykel s detskou sedačkou, v ktorej sedela jeho dcéra. Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zaseknutiu predného kolesa, čím došlo k pádu idúceho horského bicykla, skonštatovala polícia.

Dychová skúška 49-ročného cyklistu mala pozitívny výsledok. V dychu mu bolo nameraných 1,23 promile alkoholu. Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

