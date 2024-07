Muž spadol zo štvorkolky a nafúkal viac ako 1,8 promile

Svidník 29. júla (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia vo Svidníku obvinila 33-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, muž sa mal trestného činu dopustiť v sobotu (27. 7.) večer v obci Šemetkovce. "Viedol štvorkolku, pričom pri prejazde priekopou spadol zo štvorkolky a hlavou narazil do betónového priepustu. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila vodiča dychovej skúške, ktorá potvrdila u neho prítomnosť alkoholu, a to s hodnotou viac ako 1,8 promile," uviedla Ligdayová s tým, že vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.