Muž strelil z plynovej pištole do tváre známemu bývalej družky

Tajov 31. októbra (TASR) - Aj pohotovostný policajný útvar Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici bol nasadený na zadržanie 41-ročného muža, ktorý v Tajove (okres Banská Bystrica) fyzicky napadol svoju bývalú družku a plynovou pištoľou vystrelil na jej známeho.



Ako uvádza polícia na sociálnej sieti, muž sa v Tajove stretol so ženou, aby jej vrátil osobné veci. Došlo pritom k hádke, keď jej začal vulgárne nadávať a fyzicky ju napadol. "Keď sa poškodenej zastal jej známy, muž vytiahol plynovú pištoľ, ktorou mu z bezprostrednej blízkosti vystrelil do tváre, následkom čoho poškodený spadol na zem," píše polícia. Útočník aj potom pokračoval vo fyzickom napádaní bývalej družky. Obidvaja poškodení pri útoku utrpeli ľahké zranenia.



Muž už bol v minulosti trikrát súdne trestaný, aj za nebezpečné vyhrážanie sa bývalej družke. Polícia muža obvinila z prečinu ublíženia na zdraví a výtržníctva. Po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely a bol spracovaný podnet na vzatie do väzby. O jeho treste rozhodne súd.