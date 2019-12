Muž svojej manželke zviazal nohy a do tváre jej nastriekal slzný plyn

Košice 2. decembra (TASR) – Zo zločinu obmedzovania osobnej slobody obvinila polícia 48-ročného muža z Košíc, svojej manželke mal v aute zviazať nohy a do tváre nastriekať slzný plyn. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



Podľa doterajšieho vyšetrovania muž koncom minulého týždňa na rýchlostnej ceste vedúcej do košickej mestskej časti Šaca zastavil svoje auto pri autobusovej zastávke a pod zámienkou, že vozidlo má poruchu, z neho vystúpil. Následne prešiel na stranu spolujazdca, kde sedela jeho 38-ročná manželka. „Otvoril dvere, zohol sa k jej nohám a sťahovacou upínacou páskou, ktorú mal pripravenú pod sedadlom, žene obopol obe nohy. Potom jej do tváre vstrekol slzný plyn. Pustil ju až po tom, keď mu prisľúbila, že sa k nemu vráti,“ spresnila.



Mésarová dodala, že obvinenému za tento zločin, spáchaný na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.