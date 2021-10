Muž ukradol auto, vyrazil bránu a narazil do oplotenia ďalšieho domu

Trebišov 18. októbra (TASR) – Polícia obvinila 20-ročného Košičana, ktorý v obci Biel v Trebišovskom okrese bez vodičského preukazu vzal z dvora auto a narazil s ním do oplotenia ďalšieho rodinného domu. Z miesta nehody ušiel. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



„Podľa doterajšieho vyšetrovania v sobotu (16. 10.) v ranných hodinách preskočil oplotenie jedného z rodinných domov, bez súhlasu vlastníka si sadol do auta na dvore, naštartoval pomocou pravého kľúča, ktorý sa nachádzal v spínacej skrinke, s vozidlom vyrazil bránu a 'išiel si zajazdiť',“ spresnila s tým, že potom spôsobil dopravnú nehodu - zišiel z cesty a narazil do oplotenia ďalšieho rodinného domu. Po nehode z miesta ušiel, pričom auto zostalo na mieste. „Poškodením vozidla a oplotenia vznikla majiteľovi škoda približne 400 eur,“ doplnila.



Podozrivého mladíka o pár hodín obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. Obvinený je z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Po dokázaní viny mu hrozí päťročné väzenie.