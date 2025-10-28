Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Regióny

VIDEO: Muž utrpel muž vážne zranenia: Podozrivý útočník skončil v cele

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Útočník mal spôsobiť poškodenému vážne rezné zranenia v oblasti krku a rúk bodno-rezno-sečným nástrojom.

Autor TASR
Banská Bystrica 28. októbra (TASR) - V obci Klenovec došlo v pondelok (27. 10.) v neskorých večerných hodinách k útoku na 45-ročného muža, ktorý utrpel život ohrozujúce zranenia. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Útočník mal spôsobiť poškodenému vážne rezné zranenia v oblasti krku a rúk bodno-rezno-sečným nástrojom.

„Podozrivého muža polícia zadržala a umiestnila do policajnej cely. Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu,“ uviedla polícia s tým, že v prípade prebiehajú procesné úkony.

.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

KOMENTÁR J. HRABKA: Bez zákona, bez hazardu

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom