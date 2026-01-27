< sekcia Regióny
Ranná dráma na družstve: Býk napadol v Poprade muža
Muž utrpel viaceré závažné zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov.
Autor TASR
Poprad 27. januára (TASR) - V stajni jedného z družstiev v Poprade napadol býk 53-ročného muža. Ten po strete so zvieraťom utrpel závažné zranenia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v nedeľu (25. 1.) ráno.
„Pri výkone svojej práce bol muž napadnutý hospodárskym zvieraťom. Utrpel viaceré závažné zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade preveruje okolnosti prípadu a vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
