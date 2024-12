Muž v Bratislave v snahe utiecť narazil do múru, zraneniam podľahol

Bratislava 10. decembra (TASR) - Muž v pondelok (9. 12.) večer v bratislavskej Záhorskej Bystrici narazil do betónového oplotenia v snahe utiecť policajtom. Zraneniam na mieste podľahol. Jeho 48-ročný spolujazdec bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Policajti na mieste zistili, že vodičom bol 36-ročný muž, ktorý mal uložené tri právoplatné zákazy činnosti viesť motorové vozidlá a rovnako mal zadržaný vodičský preukaz. Na mieste udalosti policajti zaistili aj plastové vrecúško s obsahom bielej kryštalickej látky a ďalšie plastové vrecko s obsahom fľašky s tekutinou," uviedol hovorca.



Ako priblížil, v križovatke ulíc Tatranská, Kollárova, Rošického a Donská vodič vo vysokej rýchlosti narazil do betónového oplotenia domu. "V dôsledku nárazu utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste aj napriek okamžite poskytnutej predlekárskej pomoci príslušníkmi Policajného zboru, ako aj snahe na miesto privolaných záchranárov, podľahol," dodal.