Muž v dome v Ptrukši najprv pobodal ženu, potom založil požiar

Ptrukša 7. mája (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v prípade tragédie, ktorá sa stala v sobotu (6. 5.) krátko po 15.00 h v jednom z rodinných domov v obci Ptrukša v okrese Michalovce. Na mieste zomrela 48-ročná žena, 63-ročný muž, ktorý ženu podľa vyšetrovania dobodal a následne založil požiar, utrpel vážne zranenia.



"Výsledky doterajšieho vyšetrovania preukazujú, že po predchádzajúcej vzájomnej slovnej výmene názorov medzi 63-ročným mužom a 48-ročnou ženou muž s úmyslom usmrtiť vzal doposiaľ presne nezistený ostrý predmet a ženu viackrát bodol do rôznych častí tela. Potom ju odvliekol do zadnej časti rodinného domu, kde za doposiaľ presne nezistených okolností založil požiar, ktorého výsledkom bol výbuch," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Zranenia, ktoré žena utrpela, boli podľa polície nezlučiteľné so životom. Aj muž na mieste činu utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký transport do košickej nemocnice, kde ostáva vo vážnom stave hospitalizovaný.



Kriminalistický technik na mieste zaistil viaceré stopy, ktoré boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Vo veci koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. "V súčasnej dobe sú vykonávané ďalšie potrebné úkony, preto viac bližších ani podrobnejších informácií nateraz nie je možné poskytnúť," uviedla Ivanová.