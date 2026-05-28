Štvrtok 28. máj 2026
STREĽBA PRI POPRADE: Muž dvakrát vystrelil na dvojicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko

Autor TASR
Poprad 28. mája (TASR) - Polícia obvinila 68-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V pondelok (25. 5.) večer mal v jednej z obcí v okrese Poprad mieriť vzduchovou zbraňou na ženu a jej partnera, ktorí prechádzali pozemkom rodinného domu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž smerom k dvojici dvakrát vystrelil.

Ohrozený muž k obvinenému následne pribehol a vzduchovku mu vytrhol z rúk. „Starší muž vybral z bundy krátku strelnú zbraň a namieril ňou na hlavu muža. Ten schytil zbraň a odvrátil ju od seba, pričom strelec zo zbrane vystrelil,“ doplnila hovorkyňa.

Konanie obvineného podľa polície u oboch poškodených vzbudilo strach o život. Policajná hliadka muža obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

Keďže sa mal muž protiprávneho konania dopustiť závažnejším spôsobom, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
