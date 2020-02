Muž v podmienke, bez vodičského preukazu, skoro zrazil policajta

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Mladý Banskobystričan v podmienke, ktorý nikdy nemal vodičský preukaz, unikal policajnej hliadke a jedného policajta skoro zrazil. Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici ho obvinil zo zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Umiestnil ho do policajnej cely a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Informovala o tom vo štvrtok banskobystrická krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



"V utorok (25. 2.) večer hliadka na Moskovskej ulici zastavovala vozidlo, ktorému nesvietilo predné svetlo. Vodič neuposlúchol výzvu policajta, začal prechádzať do protismeru, zvyšoval rýchlosť a vozidlo smeroval priamo na policajta, ktorý musel uskočiť, aby ho nezrazil. Na najbližšej križovatke obvinený odbočil, odstavil auto na trávnatej ploche a ušiel," opísali muži zákona.



Po niekoľkých hodinách bol 21-ročný muž v ich rukách.



"Nikdy nemal vodičský preukaz a vozidlo viedol i napriek tomu, že vlani v októbri bol odsúdený za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Dostal za to podmienečný trest a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na päť rokov. Tomuto trestu predchádzal priestupok v cestnej premávke, keď v máji 2019 jazdil pod vplyvom návykovej látky, za čo vtedy dostal peňažný trest a zákaz činnosti na štyri roky. Obvinený sa tohto zločinu dopustil v podmienke a v zákaze činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý sa mu končí v roku 2028," vysvetlili policajti.