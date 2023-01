VYHRÁŽAL SA MU ZABITÍM: Muž v Poprade na svojho syna namieril zbraň

Poprad 4. januára (TASR) - Zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, ako aj trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila 71-ročného muža z Popradu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Muž sa vyhrážal synovi zabitím.



"Popradčan pri sebe bez povolenia držal krátku strelnú zbraň, pôvodne expanzná, typ revolver, ktorá bola nedovolene upravená na strelnú palnú zbraň, pričom nemal príslušné povolenie v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive. Muž si taktiež bez povolenia zadovážil a držal malokalibrové náboje, ktoré boli funkčné a spôsobilé streľby," uviedla Ligdayová.



Ako ďalej povedala, muž na Nový rok (1. 1.) v mieste svojho bydliska namieril zbraň na svojho syna, pričom sa mu vyhrážal zabitím. Konanie staršieho muža vzbudilo u syna obavu. Policajná hliadka muža zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.



"Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," dodala krajská policajná hovorkyňa.