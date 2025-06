Muž v Rožňave zaútočil nožom na ženu, zraneniam podľahla

Rožňava 23. júna (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú udalosť v Rožňave, pri ktorej v pondelok popoludní prišla o život jedna žena. Podozrivý muž pri fyzickej potýčke bodol ženu nožom do oblasti brucha a hrudníka. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.



„Dnes popoludní prijala polícia oznámenie, že v meste Rožňava došlo k fyzickej potýčke medzi mužom a ženou, ktorá vyústila do bodnutia ženy v oblasti brucha a hrudníka. Podozrivá osoba po skutku z miesta odišla, no krátko nato bola policajnou hliadkou zadržaná,“ priblížila polícia.



Zranená žena bola z miesta incidentu v kritickom stave prevezená do nemocnice, zraneniam však podľahla. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „V súčasnosti sa vykonávajú všetky potrebné procesné úkony, a bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ dodala polícia.