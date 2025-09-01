< sekcia Regióny
Muž v Senci napadol ženu a následne aj muža, čelí obvineniu
Páchateľ čelí obvineniu vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V priestoroch opustenej železničnej stanice v Senci napadol v piatok (29. 8.) 42-ročný muž. 35-ročnú ženu. Konfliktu predchádzala hádka, ženu zranil v oblasti tváre a nohy. Následne poškodil krompáčom dvere a vo vedľajšej miestnosti napadol aj 37-ročného muža. Krompáčom ho poranil na krku. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Obvinený Jozef S. je stíhaný väzobne.
„Po príchode hliadky Policajného zboru na miesto bol agresívny 42-ročný muž obmedzený na osobnej slobode a zranená žena bola privolanou záchrannou službou ošetrená,“ informovali policajti. Zraneného muža odviezla záchranka do nemocnice.
