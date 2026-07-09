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Muž v Snine bodol počas hádky ženu nožom do ramena

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

K hádke medzi mužom a jeho ženou došlo v sobotu (4. 7.) v byte v Snine.

Autor TASR
Humenné 9. júla (TASR) - Z trestného činu ublíženia na zdraví obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom 44-ročného muža z okresu Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

K hádke medzi mužom a jeho ženou došlo v sobotu (4. 7.) v byte v Snine. „Muž jej vulgárne nadával. Situácia vyústila do momentu, keď sa žena rozhodla, že odíde preč, a tak si začala baliť veci. Muž mal v rukách nôž, žena sa ho snažila odtlačiť, no pri konflikte medzi nimi ju bodol do ramena,“ povedala Ligdayová s tým, že, našťastie, nešlo o závažné zranenie.
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