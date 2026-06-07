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Muž v Terchovej upadol po silnom epileptickom záchvate do bezvedomia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Po príchode horských záchranárov na miesto už bol muž pri vedomí.

Autor TASR
Terchová 7. júna (TASR) - Horskí záchranári z malofatranského oblastného strediska pomáhali v nedeľu popoludní 51-ročnému mužovi, ktorý v jednej z reštaurácií v Terchovej po návrate z turistiky dostal silný epileptický záchvat a upadol do bezvedomia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.

Po príchode horských záchranárov na miesto už bol muž pri vedomí. „Horskí záchranári muža vyšetrili a pripravili na transport k posádke leteckých záchranárov zo Žiliny. Tá si ho následne prevzala do starostlivosti a previezla ho na vyšetrenia do nemocničného zariadenia,“ priblížila zásah HZS.
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