DRÁMA V TRNAVE: Muž s atrapou zbrane mieril na matku s deťmi

Trnava 20. novembra (TASR) - S napodobeninou strelnej zbrane ohrozoval v uplynulom týždni 48-ročný recidivista z okresu Nitra dve vodičky pri trnavskom nákupnom centre. Jedna žena z auta utiekla, druhá pod hrozbou zaviezla muža do Serede. Polícii sa operatívnou činnosťou, analýzou kamerových záznamov a pomocou svedeckých výpovedí podarilo páchateľa rýchlo stotožniť a zadržať. Je vo vyšetrovacej väzbe. Informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Ženy si muž vystriehol v stredu (15. 11.) podvečer. "Najskôr vodičku, ktorá nasadala do zaparkovaného auta. Otvoril predné dvere a namieriť na ňu zbraň. No žena okamžite z auta vystúpila a utiekla preč," opísala hovorkyňa. O pol hodiny neskôr svoj čin zopakoval.



"Tentoraz otvoril zadné dvere auta, ktorým vodička práve vychádzala z podzemných garáží. V aute pritom sedeli aj jej dve malé deti. Na ženu namieril zbraň a žiadal od nej, aby ho odviezla do Serede, čo vystrašená žena z obavy o svoj život aj urobila. Počas jazdy jej zobral aj peňaženku s osobnými dokladmi, hotovosťou a platobnou kartou, ktorou neskôr štyrikrát zaplatil," uviedla.



Po zadržaní sa ukázalo, že recidivista pri incidentoch použil napodobeninu krátkej strelnej zbrane. Mal ju pritom kúpiť v hračkárstve len krátko predtým. Muž sa nakoniec k obom skutkom priznal. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu vydierania a prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Trnavský sudca sa s návrhom stotožnil, mužovi v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.