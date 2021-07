Muž vnikol do rodinného domu, majiteľka ho vyplašila tak, že ušiel

Bratislava 22. júla (TASR) - Muž neoprávnene vnikol do jedného z rodinných domov v okrese Senec. Zbadala ho však majiteľka domu, ktorá začala hlasno kričať, čo zrejme 24-ročného Jakuba prekvapilo a ušiel. Policajtom však napokon neunikol. TASR o prípade, ku ktorému došlo v utorok (20.7.), informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Martiniaková.







Priblížila, že Jakub mal najprv prekonať vstupnú bránu rodinného domu, prejsť po schodisku k domu a následne si mal otvoriť vstupné dvere. Tak sa mal dostať do chodby, kde ho mala zbadať majiteľka domu.



Voči mladíkovi policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre trestný čin porušovania domovej slobody. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, aby si aj napriek vysokým horúčavám starostlivo zamykali dvere a zatvárali okná. Takisto netreba zabúdať ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. "Páchateľ je schopný dostať sa do vnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava," dodala.