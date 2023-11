Muž vo Veľkej Mači nasprejoval na oplotenie domu nápis červenou farbou

Veľká Mača 28. novembra (TASR) - Z prečinu poškodzovania cudzej veci bol obvinený 64-ročný muž, ktorý nasprejoval v obci Veľká Mača v okrese Galanta na múrik plota domu, kde zomrel novinár Ján Kuciak s partnerkou, červenou farbou nápis, pripomínajúci túto udalosť. Muž privolanej policajnej hliadke tvrdil, že má súhlas na takéto konanie, čo sa však nepreukázalo. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.



Prípad riešili policajti zo Sládkovičova. "Ani jeden z majiteľov či poverených osôb im nepotvrdil, že by s akýmkoľvek pomaľovaním súhlasil. Policajti staršieho muža obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajné oddelenie. Poverený policajt ho v rámci superrýchleho konania obvinil, muž sa už na druhý deň po skutku postavil pred galantského sudcu," uviedla hovorkyňa.



Polícia v danej súvislosti upozorňuje, že v zmysle zákona je trestným činom poškodzovania cudzej veci aj to, ak vec niekto postrieka, pomaľuje alebo popíše farbou či inou látkou, a to bez ohľadu na výšku spôsobenej škody. "Za tento skutok môže jeho páchateľovi hroziť strata slobody až na jeden rok," doplnila hovorkyňa.