Muž vydávajúci sa za policajta okradol seniorku o 12.500 eur

Bratislava 23. februára (TASR) - Podvodník, ktorý sa telefonicky vydával za policajta, okradol 81-ročnú seniorku o 12.500 eur. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Falošný policajt kontaktoval seniorku telefonicky a informoval ju o vyšetrovaní zlodejov, ktorí majú na svedomí vykrádanie bytov. Predstieral, že jej chce pomôcť ochrániť úspory a inštruoval ju, aby peniaze dala do igelitky a vyhodila ich do určeného smetného koša. "V tomto prípade podvodník spôsobil poškodenej škodu v celkovej výške 12.500 eur," ozrejmila polícia.



V tejto súvislosti odporúča seniorom, aby nedôverovali neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a tlačia do úkonov, ktoré podľa nich nie sú v poriadku. "Raďte sa, pýtajte sa, či už známych, pracovníkov v bankách, alebo na iných úradoch a miestach, ak si nie ste istí. Pri podozrivých telefonátoch okamžite prerušte hovor," radia policajti. Pripomenuli, že polícia nikdy telefonicky nekontaktuje seniorov a neinformuje ich o údajných či pravdepodobných krokoch zlodejov.