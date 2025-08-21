< sekcia Regióny
PRIŠIEL O TISÍCE: Muž vylákal peniaze od seniora, polícia ho obvinila
Poškodený mu financie vo výške 26.000 eur podľa inštrukcií dal na parkovisku obchodného centra vo štvrtom bratislavskom okrese.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Policajti obvinili 23-ročného občana Moldavska Dmitriho S. zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Podvodom vylákal peniaze od seniora. Vydával sa pri tom za pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS). Policajti ho zadržali krátko po prevzatí finančnej hotovosti, keďže poškodený s nimi spolupracoval. Obvinený je v súčasnosti stíhaný väzobne. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Sedemdesiatšesťročného muža kontaktoval doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za policajnú vyšetrovateľku z Košíc. Poškodenému uviedla nepravdivé údaje o zneužití jeho osobných údajov podvodníkmi a prepojila ho na ďalšieho neznámeho páchateľa, ktorý sa vydával za experta NBS. Aj ten mu uvádzal nepravdivé skutočnosti, v zmysle ktorých mal byť ohrozený aj jeho účet. V záujme ochrany jeho peňazí mal muž vybrať zo svojho účtu finančnú hotovosť a odovzdať mu ju,“ priblížila.
Poškodený mu financie vo výške 26.000 eur podľa inštrukcií dal na parkovisku obchodného centra vo štvrtom bratislavskom okrese. „Keď sa podvodník od poškodeného dozvedel, že mu na účte zostali ešte finančné prostriedky, inštruoval ho, aby ich vybral a odovzdal pred obchodným centrom Nivy. V pobočke banky, kde mal muž finančné prostriedky z účtu vybrať, však k výberu nedošlo a preto ho podvodník opäť prostredníctvom mobilnej aplikácie inštruoval, aby peniaze vybral v obchodnom centre vo štvrtom okrese, kde ich mal následne odovzdať,“ doplnila hovorkyňa.
Senior však už vtedy spolupracoval s policajtmi. „Policajti krátko po odovzdaní finančnej hotovosti vo výške 10.000 eur muža, ktorý peniaze prebral, zadržali a eskortovali s cieľom vykonania ďalších úkonov na policajné oddelenie. Po ich vykonaní a vznesení obvinenia bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia,“ dodala Bartošová.
