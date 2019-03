Muž z Brna išiel voliť do Skalice, s priateľkou mal chuť na trdelník

Aj keď sa na prvom kole volieb nezúčastnil, považuje právo voliť za dôležité.

Skalica 30. marca (TASR) – Slovák žijúci za riekou Moravou Michal Ridzoň sa rozhodol voliť v Skalici. Napriek tomu, že mal bližšie do Kútov, v prospech kráľovského mesta rozhodla zvedavosť a chuť na skalický trdelník.



"Máme s priateľkou jeden z mála voľných dní, tak sme sa rozhodli v deň volieb pre Skalicu a spraviť si príjemný výlet. Mali sme konkrétny plán, a tým bolo zohnať skalický trdelník. Zatiaľ sme ho síce ešte nezohnali, ale priateľka Lucia už stihla ochutnať, kým som ja volil. Volebná komisia mala totiž vlastný a ponúkla ju," prezradil 33-ročný Slovák.



V rámci výletu stihol mladý pár žijúci za riekou Moravou piknikový obed nad najznámejšou pamiatkou v Skalici Rotundou sv. Juraja. "Prezreli sme si zbežne aj mesto, ktoré vyzerá veľmi zaujímavo. Čo ma na Skalici zaujalo, sú kláštory. Priznám sa, že som historický ignorant, ale vidieť, že v minulosti to bolo bohaté mesto," doplnil Ridzoň.



Ako dodal, na prvom kole prezidentských volieb sa nezúčastnil, lebo bol v Slovinsku. "V prezidentských voľbách sa nedá voliť poštou, čo je, bohužiaľ, zlé, tak som nevolil. Pevne verím, že to v budúcnosti bude inak. Hádam sa to zmení, keďže sme v 21. storočí, až tak, že sa bude dať voliť cez internet," uviedol Slovák žijúci v Brne.



Aj keď sa na prvom kole volieb nezúčastnil, považuje právo voliť za dôležité. "Žijeme v bohatej dobe, kde sa dá právo voliť považovať za luxus - a prečo si ho nedopriať. Je už otázka, či voľba prezidenta alebo poslancov do parlamentu má nejaký reálny význam v rámci toho môjho jedného hlasu, ja si myslím, že má," zakončil volič spoza rieky Moravy.