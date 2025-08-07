< sekcia Regióny
Muž z Giraltoviec nafúkal vyše dve promile, skončil v CPZ
Opitý vodič jazdil po Giraltovciach.
Autor TASR
Giraltovce 7. augusta (TASR) - Polícia obvinila 28-ročného muža z Giraltoviec z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajná hliadka ho zastavila v utorok (5. 8.) večer na Dukelskej ulici. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, kontrola preukázala, že jazdil pod vplyvom alkoholu.
Výsledok dychovej skúšky u neho dosiahol takmer 2,5 promile. „Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa.
