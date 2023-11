Muž z herne odcudzil viac ako 1400 eur, hrozí mu 12-ročné väzenie

Bánovce nad Bebravou 9. novembra (TASR) - Bánovský policajný vyšetrovateľ obvinil 28-ročného muža zo zločinu lúpeže. Obvinený pod hrozbou násilia odcudzil z herne 1410 eur. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž vošiel do priestorov herne, prešiel za barový pult a prítomnej čašníčke povedal, že hľadá svoje peniaze. Prikázal jej okamžite otvoriť trezor, pričom sa jej vyhrážal tým, že ak ho neotvorí, udrie ju notebookom po hlave. Následne aj chytil do rúk notebook," opísali policajti.



Poškodená v strachu o svoj život a zdravie trezor podľa nich otvorila a muža prosila, aby jej neublížil. "Obvinený si z herne zobral finančnú hotovosť vo výške 1410 eur a z miesta činu ušiel," doplnili.



Obvineného, v minulosti súdne trestaného muža, ktorý sa mal podľa polície dopustiť lúpeže, policajti v krátkom čase stotožnili a zadržali. "Ako motív svojho konania uviedol, že chcel späť svoje prehraté peniaze, pričom ich však neskôr minul v inej herni a tiež ich použil na rôzne nákupy a nocľah v ubytovni pre seba a svojich kamarátov," priblížila polícia.



Policajný vyšetrovateľ podal prokurátorovi podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.