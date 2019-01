Muž z Levíc jazdil opitý a bez vodičského preukazu, dostal šmyk

V nedeľu (20.1.) v noci dostal na ceste z Banskej Štiavnice do Štiavnických Baní šmyk a vyšiel s vozidlom mimo cesty do nahrnutého zamrznutého snehu.

Banská Štiavnica 22. januára (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 36-ročného muža z okresu Levice, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu aj napriek odobratému vodičskému preukazu.



Policajti mu pri dychovej skúške namerali 2,33 promile, pri opakovanej skúške 2,5 promile. "Vodič mal udelený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od septembra 2018 až na 72 mesiacov," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



Obvinený muž bol podľa jej slov umiestnený do policajnej cely a poverený príslušník spracoval podnet na ukončenie veci v super rýchlom konaní.