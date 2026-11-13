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Muž z okresu Galanta mal psychicky týrať svoju mamu
Okresný vyšetrovateľ muža obvinil a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
Autor TASR
Galanta 13. novembra (TASR) - Polícia sa v uplynulých dňoch zaoberala prípadom domáceho násilia, ku ktorému malo dochádzať v rodinnom dome v okrese Galanta. Obvineniu zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby čelí 35-ročný muž. Stíhaný je vo väzbe. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Obvinený muž mal svojej matke, s ktorou žil v jednej domácnosti, minimálne od roku 2025 opakovane psychicky ubližovať. Jeho správanie malo zahŕňať slovné útoky, ponižovanie, vyhrážky, poškodzovanie zariadenia domu a narúšanie spánku,“ priblížila polícia.
Okresný vyšetrovateľ muža obvinil a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. „Sudca sa s návrhom stotožnil a rozhodol o jeho vzatí do väzby, aby sa zabránilo v pokračovaní jeho konania. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala polícia.
„Obvinený muž mal svojej matke, s ktorou žil v jednej domácnosti, minimálne od roku 2025 opakovane psychicky ubližovať. Jeho správanie malo zahŕňať slovné útoky, ponižovanie, vyhrážky, poškodzovanie zariadenia domu a narúšanie spánku,“ priblížila polícia.
Okresný vyšetrovateľ muža obvinil a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. „Sudca sa s návrhom stotožnil a rozhodol o jeho vzatí do väzby, aby sa zabránilo v pokračovaní jeho konania. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala polícia.