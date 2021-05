Muž z okresu Poprad sa na cudzom nákladnom aute vydal za priateľkou

Poprad 5. mája (TASR) - Okresný popradský vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že obvineným je v tomto prípade 23-ročný muž z Veľkého Slavkova, ktorý sa v nedeľu (2. 5.) na cudzom nákladnom aute vydal za priateľkou.



Muž vošiel do uzamknutého nákladného motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované v objekte jednej z firiem na Levočskej ulici v Poprade. „Bez použitia kľúča vozidlo naštartoval a odišiel ním napriek tomu, že ho nemal zverené a nemal ani povolenie na jeho používanie. Majiteľovi vozidla, ktorý na takúto jazdu nedal súhlas a taktiež nebol o tom informovaný, vznikla konaním mladého muža škoda vo výške 7000 eur,“ uviedla Ligdayová.



Ako ďalej vysvetlila, mladík, ktorý vo firme pracoval, vozidlo potreboval, aby sa dostavil do obce Važec za svojou priateľkou. Cestou späť do Popradu mu však došla nafta, a tak vozidlo odstavil na krajnici diaľnice D1.



Veľkoslavkovčan ako podozrivý z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla bol v utorok (4. 5.) dopoludnia políciou zadržaný a na základe dôkaznej situácie mu bolo vznesené obvinenie z uvedeného trestného činu. Hovorkyňa dodala, že mladému vodičovi hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.