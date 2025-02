Muž z okresu Snina sa vyhrážal bývalej manželke a jej rodičom smrťou

Snina 10. februára (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža z okresu Snina z trestného činu nebezpečného vyhrážania, ktorého sa mal dopustiť voči svojej bývalej manželke. Od rozvodu sa opakovane vyhrážal žene aj jej rodičom. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, konal tak prostredníctvom rôznych sociálnych sietí.



"Písal im SMS správy a zasielal zvukové nahrávky, v ktorých hovoril, že ich zabije, že na to má svojich ľudí a že to bude ich koniec. Nakoniec vraj zabije aj seba," spresnila hovorkyňa.



Polícia muža zadržala, obmedzila mu osobnú slobodu, umiestnila ho do cely policajného zaistenia a v prípade vykonáva potrebné procesné úkony.