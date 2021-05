Muž z Papína udrel policajtku do tváre, už čelí obvineniu

Humenné 24. mája (TASR) - Obvineniu z útoku na verejného činiteľa a výtržníctva čelí 30-ročný muž z obce Papín v okrese Humenné. Počas noci z piatka na sobotu (21. - 22. mája) udrel v Humennom policajtku do tváre, informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie a prevencie prešovského krajského policajného riaditeľstva Daniel Džobanik.



Ako uviedol, k incidentu došlo pri jednej z humenských pivární, kde boli policajti vyslaní pre ohlásené fyzické napádanie. "Počas preverovania udalosti na mieste sa obvinený rozbehol k policajtke a päsťou ju udrel do tváre, čím jej spôsobil zranenie s dobou liečenia do siedmich dní," priblížil Džobanik s tým, že útočník takto použil násilie "v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa".



Policajti muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.