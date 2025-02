Muž z ubytovne sa so zbraňou v ruke vyhrážal iným obyvateľom

Bratislava 26. februára (TASR) - Bratislavský krajskí policajti zasahovali v nedeľu (23. 2.) krátko po polnoci na jednej z ubytovní v hlavnom meste SR. Na mieste sa mal 37-ročný muž vyhrážať iným obyvateľom zariadenia. Ozbrojený bol najprv veľkým kuchynským nožom a neskôr aj plynovou pištoľou. Od spolubývajúceho žiadal peniaze, ten mu ich dal, no zavolal policajtov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"V agresívnom správaní pokračoval aj voči iným obyvateľom ubytovne, keď im kopal do dverí izby, ozbrojený nožom a plynovou pištoľou, a vyhrážal sa im zabitím. Policajti po príchode na miesto muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. K zraneniu osôb nedošlo," ozrejmili.



Ako ďalej uviedli, poverený policajt už voči mužovi vzniesol v tejto súvislosti obvinenie zo zločinu vydierania a prečinu nebezpečného vyhrážania. Po vykonaní potrebných úkonov ho policajti umiestnili do cely policajného zaistenia.