BUĎ ZAPLATÍ, ALEBO... Bardejovčana vydierali kompromitujúcimi zábermi

Bardejov 30. decembra (TASR) – Bardejovská polícia pátra po vydieračovi, ktorý od 57-ročného muža požadoval peniaze za to, že nezverejní fotografie a videozáznam, na ktorých je nahý. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že páchateľ mal komunikáciu s poškodeným Bardejovčanom nadviazať začiatkom tohto mesiaca prostredníctvom internetovej aplikácie a pod falošným menom.



„Postupne od neho vylákal videozáznam, ako aj fotografie zobrazujúce jeho obnažené telo. Po ich získaní sa vzájomná komunikácia výrazne zmenila. Páchateľ pod hrozbou zverejnenia týchto záberov požadoval od muža 500 eur,“ priblížila hovorkyňa. Bardejovčan sa podľa nej obával, že neznámy muž svoje vyhrážky aj naplní, nechcel pripustiť, aby kompromitujúci materiál zaslal jeho známym, rodine či verejnosti, tak mu peniaze zaslal. „Ako to v takýchto prípadoch býva, páchateľ opätovne požadoval peniaze a poškodený muž mu znovu zaplatil 500 eur. To však nestačilo a vydierač žiadal ďalšie peniaze. Tie mu však už odmietol platiť,“ dodala Ligdayová.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci zločinu vydierania. Zákon pre v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na dva až šesť rokov.