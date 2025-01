Muž zo Senice ohrozoval zbraňou človeka pre púšťanie pyrotechniky

Senica 2. januára (TASR) - Muž zo Senice ohrozoval zbraňou iného muža pre púšťanie pyrotechniky počas silvestrovskej noci. V jednej ruke držal baseballovú palicu a v druhej strelnú zbraň, ktorú mu namieril na hlavu. Na rozhodnutie súdu čaká vo väzbe. Policajti riešili počas silvestrovskej noci v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) niekoľko ďalších udalostí. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Priblížila, že na Nový rok, tesne po polnoci, pristúpil 48-ročný muž k 40-ročnému mužovi počas toho, ako so svojím maloletým synom púšťal zábavnú pyrotechniku pred rodinným domom, a začal ho ohrozovať strelnou zbraňou. "Obvinený bol na mieste obmedzený na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v policajnej cele, kde čaká na súd," doplnila.



Dve hodiny pred polnocou policajti zastavili v obci Veľké Úľany (okres Galanta) 46-ročného vodiča a zistili, že má od júla 2024 zákaz viesť motorové vozidlá. "Muž z okresu Galanta bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a umiestnený do policajnej cely. Je riešený v tzv. superrýchlom konaní," zhrnuli policajti.



V Gbeloch pol hodinu pred silvestrovskou polnocou nabúral s vozidlom 19-ročný muž do plota jedného z rodinných domov. Policajti ho podrobili dychovej skúške, nafúkal 1,08 promile. "Zistili, že má od mája 2024 uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá," dodala polícia. Muž čelí dvom obvineniam a je stíhaný na slobode.