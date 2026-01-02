< sekcia Regióny
Muža, ktorý mal rozbiť sklenenú výplň cukrárne, polícia obvinila
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Muža, ktorý mal v stredu (31. 12.) v noci rozbiť sklenenú výplň bratislavskej cukrárne na Fedinovej ulici, polícia obvinila z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. V prípade dokázania viny hrozí 54-ročnému Romanovi S. trest odňatia slobody na dva roky. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Polícii rozbitie výkladu prevádzky oznámil na linke 158 občan približne o 3.00 h. „Keďže oznamovateľ policajtom na linke 158 poskytol aj detailný popis osoby páchateľa, títo po príchode na miesto začali okolie prevádzky prepátravať, pričom si neďaleko miesta skutku všimli osobu zodpovedajúcu popisu. Po tom, ako spozorovala policajnú hliadku, sa dala na útek a ani na viacnásobné výzvy policajtov, ako aj použitie varovného výstrelu nereagovala,“ uviedol Pecek.
Ako doplnil, unikajúceho muža zastavila ďalšia zasahujúca hliadka bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky. Policajti ho pod hrozbou použitia zbrane následne zadržali.
„Touto cestou žiadame občanov, aby nás neváhali kontaktovať, ak boli svedkami akéhokoľvek protiprávneho konania, a bezodkladne to oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 rovnako, ako to urobil aj pozorný občan v tomto prípade,“ uzavrel Pecek.
