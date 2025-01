Muža, ktorý v lete ušiel z väznice v R. Sobote, na Silvestra zadržali

Rimavská Sobota 2. januára (TASR) - Väzňa, ktorý vlani v auguste ušiel z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v rimavskosobotskej mestskej časti Sabová, sa polícii podarilo po štyroch mesiacoch vypátrať. Muž bol zadržaný na Silvestra v obci Číž. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.



Polícia hľadaného 36-ročného Júliusa M. vypátrala v utorok (31. 12.) predpoludním v obci Číž na juhu okresu Rimavská Sobota. Muž bol po zadržaní umiestnený do cely policajného zaistenia. "V stredu (1. 1.) popoludní tohto muža eskortovala hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky do Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici," dodala Kováčiková.



Polícia po Júliusovi M. pátrala štyri mesiace, z otvoreného oddelenia rimavskosobotskej väznice ušiel 23. augusta. Ako v tom čase pre TASR uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Barbora Škulová, v zariadení si odpykával trojmesačný trest za marenie výkonu úradného rozhodnutia, a to konkrétne za vedenie motorového vozidla napriek uloženému zákazu.



Ministerstvo v súvislosti s útekom väzňa zo zariadenia v Rimavskej Sobote skonštatovalo, že za uplynulých desať rokov ide len o druhý takýto prípad. Pripomenulo tiež, že otvorené oddelenie predstavuje najmiernejšiu formu výkonu trestu odňatia slobody. Ubytovne odsúdených sa neuzamykajú a odsúdení majú možnosť voľného pohybu v rámci aj mimo objektu oddelenia bez priameho dohľadu.