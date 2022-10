Muža, ktorý v Trebišove ohrozoval tínedžerov nožom, stíhajú väzobne

Trebišov 20. októbra (TASR) – Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 30-ročného Daniela z okresu Trebišov. Muž podľa vyšetrovania v piatok 14. októbra na Gorkého ulici v Trebišove ohrozoval dvoch 16-ročných chlapcov nožom. Stíhaný je väzobne, informovala vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Obvinený podľa polície pristúpil k dvojici okoloidúcich tínedžerov s použitím násilia a hrozby bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Najprv do jedného z nich drgol a chytil ho pod krk so slovami, aby mu niečo dal. Následne chytil aj druhého tínedžera za oblečenie, pritlačil ho k stene plota, vytiahol nôž a pod hrozbou ublíženia na zdraví od neho žiadal mobil. Chlapci ho spoločne od seba odtlačili. "Obvinený však neustále pred nimi šermoval nožom a snažil sa ich zasiahnuť. Pritom jedného z tínedžerov držal za ruku, v ktorej mal mobilný telefón, a ktorému povedal, aby telefón pustil, inak ho bodne nožom. To sa aj obvinený muž snažil urobiť, ale tínedžer sa jeho útoku vyhol a následne zo strachu o svoj život pustil telefón z ruky," uviedla Mésarová. Muž následne s mobilom ušiel. Chlapci pri incidente neutrpeli žiadne zranenia, krádežou telefónu bola spôsobená škoda zhruba 150 eur.



Policajti v pondelok (17.10.) muža vypátrali a zadržali. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby a sudca vo štvrtok návrh prokurátora akceptoval. "Za tento skutok, spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe, obvinenému po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," konštatovala Mésarová.