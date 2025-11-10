< sekcia Regióny
Muža obvineného z drogovej trestnej činnosti eskortovali do väzby
Muž čelí obvineniu pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
Autor TASR
Šamorín 10. novembra (TASR) - Polícia zadržala a obvinila 46-ročného muža dlhodobo pôsobiaceho v okolí Šamorína, ktorého podozrievali z drogovej trestnej činnosti. Na základe príkazu bol zo súdu eskortovaný priamo do výkonu väzby. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v pondelok informovalo na sociálnej sieti.
Muž čelí obvineniu pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. „Muž si mal minimálne od februára do svojho zadržania pravidelne zadovažovať a prechovávať metamfetamín (pervitín). Drogu mal následne predávať v meste Šamorín a v okolitých obciach ďalším osobám vo vopred dohodnutých množstvách,“ ozrejmila polícia.
Vyšetrovateľ spolu so spisovým materiálom predložil na prokuratúru návrh na väzobné stíhanie obvineného. „Na základe príkazu bol zo súdu eskortovaný priamo do výkonu väzby. V prípade dokázania viny mu môže hroziť väzenie na sedem až 15 rokov,“ doplnila.
