Nedela 17. máj 2026
Muža obvineného z násilnej trestnej činnosti poslal súd do väzby

Policajná snímka zo súdu. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu obmedzovania osobnej slobody.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Okresný súd v Banskej Bystrici v nedeľu rozhodol o vzatí do väzby 37-ročného muža obvineného zo spáchania násilnej trestnej činnosti, ktorého polícia zadržala v sobotu 16. mája. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.

Ako uviedla, vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.

„V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony, z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.


