Muža obvineného z vraždy dôchodcu v Hajnáčke vzali do väzby

Banská Bystrica/Hajnáčka 10. januára (TASR) - Muža obvineného z vraždy dôchodcu v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota vzali do väzby. V pondelok (9. 1.) o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Banská Bystrica. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.



"Sudca rozhodol o vzatí do väzby obvineného L. A., obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, z dôvodu takzvanej útekovej, ako aj takzvanej preventívnej väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže obvinený podal sťažnosť," priblížila Uhrovičová s tým, že o sťažnosti bude rozhodovať krajský súd.



Obvinený 33-ročný muž mal podľa polície v obci Hajnáčka zavraždiť 4. januára v popoludňajších hodinách 86-ročného muža. Seniora mal napadnúť dreveným kolom a spôsobiť mu zranenia, ktorým na mieste podľahol. Po spáchaní skutku z miesta činu ušiel, polícia ho zadržala uplynulý víkend.



Muž čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy a z prečinu porušovania domovej slobody. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.