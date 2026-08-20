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Štvrtok 20. august 2026
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Muža obvineného z vraždy ženy v Starej Ľubovni vzal súd do väzby

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok (17. 8.) ráno pracovníci verejnoprospešných služieb na jednom z miestnych sídlisk v Starej Ľubovni.

Autor TASR
,aktualizované 
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Prešov 20. augusta (TASR) - Okresný súd Prešov vzal vo štvrtok do väzby 20-ročného muža, obvineného z vraždy v prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni. Urobil tak z dôvodov preventívnej a útekovej väzby. Obvinený sa vzdal práva podať proti uzneseniu súdu sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová.

Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok (17. 8.) ráno pracovníci verejnoprospešných služieb na jednom z miestnych sídlisk v Starej Ľubovni. Polícia v utorok (18. 8.) potvrdila, že žena zomrela násilnou smrťou, a zároveň informovala, že v pondelok v neskorých večerných hodinách zadržali podozrivého. Vyšetrovateľ neskôr obvinil 20-ročného muža z okresu Sabinov z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
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